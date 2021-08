Frenkie de Jong optimistisch na komst Memphis Depay: ‘Hebben een team om elke prijs te winnen’

Na veel geruchten dat Koeman zou vertrekken als coach van FC Barcelona zit de Nederlandse coach ook bij de start van komend La Liga-seizoen nog op de bank. Tot tevredenheid bij De Jong. ,,Mijn relatie met de coach is heel goed. Ik ken hem natuurlijk al van het Nederlands elftal en hij vraagt me steeds meer om mijn verantwoordelijkheid te nemen. Of ik opgelucht was dat hij bleef? Ja, daar ben ik heel blij mee. Projecten worden beter als je die de tijd geeft.”



In de oefenwedstrijd tegen VfB Suttgart gaf De Jong een assist op zijn kersverse teamgenoot, Memphis Depay. De Jong verwacht dat zijn landgenoot een belangrijke rol gaat spelen in de prijzenjacht van de Catalaanse club: ,,Memphis is een speler met veel kwaliteit. Hij kan ons veel bieden. Hij heeft dribbels, scoort veel, geeft assists, werkt voor het team. De ploeg wordt beter met hem. Hij integreert goed en dat is ook makkelijker als je goed speelt. Ik kijk ernaar uit om nog veel meer assists op hem te geven.”