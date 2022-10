Frenkie de Jong verliest met Barcelona 250ste Clásico en laat koppositie aan Real Madrid

Met video'sDe twijfels slaan weer toe bij FC Barcelona. Nadat Inter de ploeg afgelopen week vrijwel uit de Champions League wipte, won Real Madrid in eigen huis de 250ste Clásico met 3-1 en nam het de koppositie van de Catalanen over.

Door Edwin Winkels



Frenkie de Jong mocht in het Bernabéu in de basis beginnen, misschien omdat coach Xavi zich herinnerde hoe goed dat vorig seizoen uitpakte. In het voorjaar won Barça met 4-0 in Madrid met exacte hetzelfde middenveld: naast de Nederlander ook Sergio Busquets en Pedri. Maar met Busquets in het veld moet De Jong op een manier voetballen die in helemaal niets lijkt op zoals hij straks op het WK met Oranje zal spelen; hij stond vooral met zijn rug naar het doel (en Toni Kroos in die rug), wachtend op de rand van het strafschopgebied, of draaide zich om en liep verder richting doel wanneer er een aanval over de vleugels was.

Maar een goalgetter is hij nooit geweest; na 24 minuten miste hij, vlak voor de doellijn, maar net de bal op een scherpe voorzet van Raphinha. De bal rolde door en Robert Lewandowski maakte zijn faam (al negen doelpunten in deze Liga) niet waar door het van dichtbij over te tikken.

Bekijk de misser van De Jong en Lewandowski

Anders is het in de wedstrijden waarin hij Busquets vervangt, dan mag De Jong het spel maken en de bal zelf veelvuldig aan de voet naar voren drijven. Dat gebeurde het laatste half uur, toen Busquets door Gavi was gewisseld. Deze en andere wissels bezorgden Barça meer frisheid, maar ook dat jeugdige middenveld (gemiddeld nog geen 21 jaar) bleek de mastodonten van Real Madrid, Luka Modric (37) en Kroos (32), samen ouder dan de drie van Barça, niet te kunnen verschalken.

Dit was de 1-0 van Benzema

Het duel werd daarom geen herhaling van dat van de laatste keer, die 0-4 die overigens meer een fata morgana was in een hectisch seizoen, inclusief het ontslag van Ronald Koeman, waarin Barcelona zo droog als een woestijn bleef staan. Dit seizoen leek de ploeg, met enkele gerichte aankopen, op te klauteren en verdedigde Barcelona in Madrid zelfs zijn koppositie.

Maar aan de ongeslagen status kwam een einde, zoals het vorige week al gedaan was met de rust in het huis, nu de vroege uitschakeling in de Champions League bijna onvermijdelijk lijkt. Het is hetzelfde probleem van Barça als vorig jaar: het slaagt er niet in van de echt grote tegenstanders te winnen. Niet van Bayern München en Inter, en nu dus ook niet van Real Madrid. En dat zijn de wedstrijden die ertoe doen, ook voor het vertrouwen.

Barça is onder Xavi ook nog op zoek naar een eigen stijl (soms lijkt het een beetje op tiki-taka, maar daarna is het plots weer rennen en vliegen), iets waar Real zich geen enkele zorgen over hoeft te maken. De ploeg voetbalt niet als beste van Europa, maar wint wel de prijzen met een degelijk team, dat vandaag nauwelijks kansen weggaf aan de Catalanen en zelf de mogelijkheden optimaal benutte.

Volledig scherm Karim Benzema en Federico Valverde vieren de 1-0. © REUTERS

Het beste nieuws was dat spits Karim Benzema, na een periode van 360 minuten zonder doelpunt, mede vanwege een knieblessure, ook weer het doel zag. Een dag voordat hij zijn verdiende Gouden Bal ophaalt, opende de Fransman na 12 minuten de score, uit een rebound van een actie van Vinícius Júnior. En terwijl Barcelona – waar Lewandowski zijn eerste Clásico niet kon garneren met een doelpunt – op jacht ging naar de gelijkmaker, kwam tien minuten voor rust uit een counter – en slordig verdedigen van Barça – de 2-0 van Federico Valverde. Real in optima forma, ook zonder de geblesseerde doelman Thibaut Courtois.

En Barça, waar Memphis Depay, in de laatste fase van herstel van een blessure, nog niet bij de selectie zat, kraakt weer onder de eigen twijfels, die ook nog eens gevoed worden door de scheidsrechters. Waar een duw van Dani Carvajal op Lewandowski in het strafschopgebied onbestraft bleef (de arbiter raadpleegde niet eens de VAR), kreeg Real in blessuretijd, wél dankzij die VAR, een penalty omdat Eric García half op de voet van Rodrygo stond. Die schoot zelf raak (3-1), net toen Barça al tien minuten, sinds het doelpunt van Ferran Torres, de 2-2 zocht.

Dit penaltymoment gooide de Clásico in het slot

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.