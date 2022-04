Frenkie en Barça zwoegen zich naar volle buit op bezoek bij Real Sociedad

De ploeg van trainer Xavi, die Frenkie de Jong als enige Nederlander een basisplek had gegund, kwam al na elf minuten op voorsprong. Pierre-Emerick Aubameyang stond op de juiste plek om een bekeken voorzet van Ferran Torres binnen te koppen.



In het vervolg van de wedstrijd bleek Barcelona niet tot veel meer in staat dan loeren op een uitbraak. De defensie had zo nu en dan de handen vol aan Real Sociedad-aanvallers Alexander Sørloth en Alexander Isak, die namens respectievelijk FC Groningen en Willem II allebei een eredivisieverleden hebben.



Barça-doelman Marc-André ter Stegen kende daardoor geen al te rustige avond. Halverwege de tweede helft moest de Duitser nog handelend optreden toen een vrije trap van Sociedad aan iedereen voorbijging en bijna pardoes in het doel belandde.