Frustraties Noa Lang na wissel zorgen voor onbegrip bij Club Brugge: ‘Dit hoort niet te gebeuren’

,,Het is zonde dat dat gebeurt”, reageerde Schreuder na de wedstrijd tegenover Sporza. ,,Het is onnodig. Het was een heel mooie avond, dan hoort dit eigenlijk niet te gebeuren.”

Volledig scherm Club Brugge-trainer Alfred Schreuder. © BELGA Schreuder wisselde Sargis Adamyan en Lang na 63 minuten spelen en een 0-3 voorsprong voor Charles De Ketelaere en Bas Dost. Op de website van zijn club legt de Nederlandse trainer de situatie in wat meer detail uit: ,,Er was geen reden waarom hij meteen naar binnen liep. Het was op voorhand al afgesproken dat we Charles sowieso minuten zouden geven en onze spitsen hebben natuurlijk drie zware wedstrijden gehad in de afgelopen weken. Dan wil je ook frisse jongens brengen en dat hebben ze goed gedaan.”

Brugge werd eerder deze week in de beker uitgeschakeld door AA Gent. De ruime overwinning was dus zeer welkom. ,,Maar met deze zege spoel je de ontgoocheling van woensdag eigenlijk niet door”, aldus Schreuder. ,,Het blijft heel zuur, maar het ligt achter ons en we kunnen het niet meer omdraaien. We moeten dus vooruitkijken en vandaar zijn we nu wel tevreden met deze overwinning.”

Louis van Gaal

Lang zit bij Brugge niet in zijn beste periode. De aanvaller staat al negen wedstrijden droog in de Belgische competitie en wordt regelmatig voortijdig naar de kant gehaald. Bondscoach Louis van Gaal nam de oud-Ajacied wel op in zijn voorselectie voor de oefeninterlands met Denemarken en Duitsland.