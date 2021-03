Fulham blijft op degradatieplek na nederlaag tegen Leeds United

Patrick Bamford bracht Leeds United na 29 minuten op voorsprong met zijn veertiende goal van het seizoen, maar tien minuten later zorgde de Deense verdediger Joachim Andersen voor de 1-1 namens Fulham. De Braziliaanse vleugelaanvaller Raphinha maakte in de 58ste minuut met een puntertje de winnende 1-2 voor Leeds.



Kenny Tete viel in de 72ste minuut in voor Ola Aina op rechtsback bij Fulham. Tete kreeg eerder vandaag te horen dat hij zich maandag mag melden in Zeist, waar de selectie van Oranje samenkomt voor de interlands tegen Turkije, Letland en Gibraltar bij de start van de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar. Pascal Struijk zit niet bij de Nederlandse of Belgische selectie, maar de 21-jarige verdediger (geboren in Deurne, opgegroeid in Den Haag) speelde opnieuw een sterke wedstrijd in de verdediging van Leeds United. De ploeg van Marcelo Bielsa staat op de elfde plaats.



Fulham blijft voorlopig achttiende met 26 punten. De club uit Londen heeft nu al twee wedstrijd meer gespeeld dan Newcastle United en Brighton. Het moet een van die clubs nog zien te passeren als het niet na een jaar weer wil afzakken naar het Championship.