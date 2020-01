Fulham met tien man kansloos tegen Manchester City

Rood Martínez In­ter-huur­ling Nainggolan frustreert titelkan­sen van zijn werkgever

15:11 Internazionale is in de strijd om de landstitel verder achterop geraakt. Met Stefan de Vrij in de basis kwam de ploeg uit Milaan vanmiddag tegen Cagliari (1-1) voor de derde keer op rij niet verder dan een gelijkspel.