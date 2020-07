Fulham zet grote stap naar Wembley met zege op Bacuna en Cardiff City

Fulham trad aan zonder Aleksandar Mitrovic. Een bittere pil voor The Cottagers, want Mitrovic werd de topscorer van het Championship met 26 goals. Het Cardiff City van Leandro Bacuna zal er ongetwijfeld een klein glimlachje van de op mond hebben gekregen. De twee Championship-ontmoetingen tussen Cardiff City en Fulham, die allebei in het seizoen 2018/2019 uit de Premier League degradeerden, eindigden namelijk in 1-1 en een 0-2 zege voor Fulham. Twee van de drie goals werden gemaakt door Mitrovic.

In de eerste helft werd de Serviër nodig gemist. Cardiff City had de betere kansen terwijl Fulham nauwelijks tot kansen kwam. Toch was de grootste kans van de eerste helft op de valreep nog wel voor Fulham. Tom Cairney trof de lat in de blessuretijd van het eerste bedrijf. Zo bleef het bij rust 0-0.

Die stand hield het in de tweede helft nog geen vijf minuten vol op het scorebord. Joshua Onomah draaide zich heel fraai weg van zijn tegenstander, dribbelde nog twee verdedigers van Cardiff City voorbij en noteerde op heel fraaie wijze de 0-1 voor Fulham. Vanaf dat moment had Fulham de wedstrijd volledig onder controle en kwam Cardiff City er nauwelijks meer aan te pas. In de blessuretijd van de tweede helft werd het zelfs nog erger voor Bacuna en consorten. Neeskens Kebano krulde een vrije trap op heerlijke wijze in het doel en bepaalde daarmee de eindstand op 0-2.

Zondagavond won Swansea City al met 1-0 van Brentford in de andere halve finale van de play-offs om promotie naar de Premier League. Woensdag spelen Brentford en Swansea City weer tegen elkaar, de return tussen Fulham en Cardiff City volgt donderdag. De finale is op 4 augustus op Wembley.

Volledig scherm Fulham viert feest. © Getty Images