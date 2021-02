Gaat Atlético het toch nog weggeven? Koploper lijdt pijnlijke thuisnederlaag

Lyon dankzij doeltref­fen­de Memphis weer aan kop

19 februari Olympique Lyon is in de Franse competitie in punten op gelijke hoogte gekomen met koploper Lille. De ploeg van coach Rudi Garcia won met 3-2 bij middenmoter Stade Brest. Bij de rust leidde Lyon al met 3-0, maar na de pauze stokte de productie. De thuisclub wist terug te komen tot 3-2, maar de gelijkmaker bleef uit in het laatste kwartier.