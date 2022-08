Gabriel Jesus schiet de bal uit stand in de kruising

Reportage Erik ten Hag ziet direct hoe zwaar zijn klus wordt: 'Als ik een spits had, zou ik hem wel opstellen’

Een competitiedebuut als trainer van Manchester United in het Theatre of Dreams kan ook uitdraaien op een nachtmerrie. Louis van Gaal maakte het ooit mee. En nu weet ook Erik ten Hag hoe het voelt. 1-2 thuis tegen Brighton & Hove Albion, na vooral een machteloze eerste helft. Het is de valse start van een toch al zo moeilijk project.

8 augustus