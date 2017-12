Gabriel Jesus zeker een maand uit roulatie

,,Hij ligt er voor een maand uit, misschien wel voor twee maanden'', zei trainer Pep Guardiola. Gabriel Jesus verliet huilend het veld van Crystal Palace. De international brak in februari een voetbotje en stond daardoor een aantal maanden aan de kant. In juni brak hij in een oefenwedstrijd van Brazilië tegen Argentinië zijn oogkas, waardoor hij weer een tijd moest toekijken.

De Bruyne

In blessuretijd viel zondag ook sterspeler Kevin De Bruyne na een harde overtreding geblesseerd uit. De Belg verliet het veld per brancard. De blessure aan zijn rechterenkel lijkt mee te vallen. ,,Kevin heeft geluk gehad'', aldus Guardiola, die geen goed woord over had voor speler Jason Puncheon, die De Bruyne onderuit trapte om een tegenaanval te onderbreken. ,,Laten we onze spelers beschermen, dat is het enige dat ik vraag'', zei de coach van de koploper uit Engeland. De Bruyne wordt maandag verder onderzocht.