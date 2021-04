Galatasaray kondigt stappen aan na ‘compleet verzonnen’ verhaal over Donk

,,Het is immoreel om de president van Galatasaray zo in diskrediet te brengen met deze uitlatingen", twitterde Galatasaray vanavond. ,,Het is pure laster, volledig verzonnen.” Ook Donk zelf postte op zijn Instastory een tekst, waarin hij repte van ‘ fake news'.

Galatasaray zit sportief in een moeilijke periode. De Turkse recordkampioen won in zijn laatste zes competitieduels slechts één keer en lijkt zo naast de titel te grijpen. Het was het sein voor Mustafa Cengiz om eens uit te halen naar zijn spelers. ,,De spelers moeten hun waardigheid en eer in acht houden. Ze zouden moeten vechten tot de dood. Waarom doen onze voetballers dat dan niet? Ik word er helemaal gek van. Ze zijn alleen maar bezig met hun premies.” En, richting Donk: We zijn zijn seksfeestjes beu.”