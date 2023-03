‘Gareth Southgate haalt Jimmy Floyd Hasselbaink bij technische staf Engeland’

Hasselbaink moet de vervanger worden van Chris Powell, van wie zijn contract na het WK in Qatar afliep. De vijftigjarige Nederlander zit zonder werk sinds hij in september ontslag nam als coach van Burton Albion. Eerder was hij coach van Royal Antwerp, Queens Park Rangers en Northampton Town. Bij Burton Albion was hij twee periodes werkzaam. Bij die club trainde hij op St George's Park, dat de thuisbasis is van het Engelse nationale voetbalteam.