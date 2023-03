Gary Lineker keert terug als presentator bij de BBC: ‘Het waren een paar surrealistische dagen’

Naar verwachting maakt de BBC ook excuses aan de presentator van het populaire voetbalprogramma Match of the Day. Volgens Sky News komt de omroep later op de dag met een verklaring. Vanmorgen meldde Linker zelf al zijn aanstaande rentree. Hij is komend weekeinde, als in het Engelse FA Cup-toernooi wedstrijden op het programma staan, weer terug. ,,Het waren enkele surrealistische dagen, maar ik kan niet wachten om zaterdag weer in de MOTD-stoel te zitten.’’