Gastland Rusland dendert door en gunt Salah geen feestje

Door Daniël Dwarswaard



Alleen in een wonderlijk theoretisch geval kan het nog mis voor Rusland, maar daar gaat helemaal niemand in het gastland van uit. Terecht ook, want met zes punten en een doelsaldo van plus zeven kan de Russische ploeg zich opmaken voor de achtste finale. Het pessimisme was groot in Rusland voorafgaand aan het WK. Maar na twee wedstrijden is de sfeer volledig omgeslagen.



Al is het nog steeds de vraag hoe hecht het elftal écht is, want de tegenstand in de zwakke poule is ronduit belabberd. In de laatste poulewedstrijd tegen Uruguay (wel een echte test) kan Rusland nog de eerste plaats in de groep veiligstellen. Na een weinig energieke eerste helft, viel de beslissing na rust in een kwartier. Eerst maakte Fathy een eigen doelpunt, daarna scoorden Tsjerysjev en Dzjoeba ook nog voor de Russen.



Rusland - Egypte was ook de wedstrijd van de entree van de Egyptische sterspeler Mo Salah op het WK. Eindelijk, zo voelde dat in ieder geval voor die miljoenen Egyptenaren die hun hoop hadden gevestigd op de aanvaller van Liverpool. En de neutrale voetbalfan natuurlijk die op een WK simpelweg de beste spelers ter wereld wil zien spelen. Dat gebeurde tijdens de eerste wedstrijd van Egypte tegen Uruguay (0-1 verlies) nog niet. Salah had toen nog te veel last van zijn schouder. De meeste besproken schouder ter wereld waaraan Salah tijdens de Champions League-finale geblessseerd raakte.



Nu stelde bondscoach Héctor Cuper Salah dus wel op. Toch had het er alle schijn van dat Salah voorzichtig begon en wilde aftasten hoe zijn schouder het zou houden. Later ging hij iets vrijer voetballen en schoot hij vijf minuten voor rust voorlangs. Toen Egypte al knock-out was, scoorde Salah alsnog vanaf de penaltystip. We gaan hem zeer waarschijnlijk alleen nog in de laatste groepswedstrijd zien.