‘Gattuso stuurt Lozano van de training bij Napoli’

Volgens de Italiaanse sportkrant zou Lozano vanwege ‘een lusteloze indruk’ van de training zijn gestuurd door Gattuso. De kans dat ‘Chucky’ morgenavond bij de selectie zit voor de bekerfinale tegen Juventus wordt door Corriere dello Sport uitgesloten.



Lozano werd een jaar geleden door Napoli voor veertig miljoen euro overgenomen van PSV. Sindsdien kwam hij in de Serie A tot slechts 16 duels, waarvan 8 als invaller. Hij maakte pas drie goals en gaf twee assists. Na het ontslag van Carlo Ancelotti raakte onder Gattuso van de regen in de drup. Lozano ligt tot de zomer van 2024 vast in Napels.