Gebroederlijk naar Wembley, ITV mist winnende goal

Liverpool en Everton stonden 229 keer eerder tegenover elkaar, de eerste keer op 13 oktober 1894. 91 keer won Liverpool, 66 keer won Everton en 72 keer was er een gelijkspel. Ook in 23 eerdere ontmoetingen in de FA Cup hebben The Reds een betere balans: tien overwinningen om zeven voor Everton. Zes keer was er een replay nodig om een winnaar aan te wijzen.

Liverpool - Everton (3-2), 20 mei 1989 - gebroederlijk naar Wembley na Hillsborough-ramp

De bijnaam van de Merseyside Derby is The Friendly Derby. Vrijwel alle families in en rond Liverpool hebben zowel Reds als Toffees, waardoor de rivaliteit altijd binnen de perken is gebleven. Plaagstootjes en pesterijen zijn er altijd geweest en zullen ook nooit verdwijnen, maar van diepe haat of geweld is niet of nauwelijks sprake. Dat komt vooral door de gebeurtenissen in het voorjaar van 1989. Op 15 april van dat jaar lieten 96 (voornamelijk jonge) Liverpool-fans bij verdrukking in het Hillsborough-stadion in Sheffield tijdens de halve finale van de FA Cup tegen Nottingham Forest. De wedstrijd werd uiteraard direct stilgelegd, maar drie weken later plaatste zich op Old Trafford alsnog voor de FA Cup-finale. Daarin was Everton, de club van 1000 meter verderop, de tegenstander. 82.800 supporters van beide clubs uit Liverpool reisden op 20 mei 1989 in honderden bussen en treinen gebroederlijk af naar Wembley, waar Liverpool na verlenging met 3-2 won door de winnende goal van Ian Rush. De fans van Liverpool zijn de steun van de Everton-fans in die zware periode nooit vergeten. Ook in de jarenlange nasleep van de stadionramp bleef Everton de Hillsborough-slachtoffers steunen. Zo hield Everton-voorzitter Bill Kenwright in 2013 nog een emotionele toespraak bij de jaarlijkse Hillsborough Memorial op Anfield.

Everton - Liverpool (4-4), 20 februari 1991 - geen winnaar bij spektakel op Goodison Park

De charme van de FA Cup was dat er vroeger eindeloze replays konden wordne gespeeld bij gelijke spelen. Zo speelden Alvechurch en Oxford City in 1971 liefst zes keer tegen elkaar in een tijdsbestek van zeventien dagen. Everton en Liverpool stonden in februari 1991 liefst vier keer tegenover elkaar in achttien dagen tijd. De eerste keer voor de competitie, daarna drie keer voor de FA Cup. Na een bloedeloze 0-0 op Anfield volgde drie dagen later een spectaculaire 4-4 op Goodison Park. Het bleek de laatste wedstrijd van Kenny Dalglish als manager van Liverpool, al keerde hij in oktober 2010 weer terug op als hoofdtrainer op Anfield. Een week na de spectaculaire 4-4 volgde een nieuwe replay, weer op Goodison. Deze keer won Everton met 1-0 door een doelpunt van Dave Watson.

Everton - Liverpool (1-0) - ITV mist winnende goal Gosling

Ook in 2009 kwamen Everton en Liverpool elkaar in korte tijd vaak tegen: drie keer in vijftien dagen. Na twee gelijke spelen op Anfield (eerst in de Premier League, daarna voor de FA Cup) volgde een memorabele avond op een kolkend Goodison Park. De ploeg van David Moyes was in die jaren lastig te kloppen en ook Liverpool, met onder andere Steven Gerrard, Ryan Babel Dirk Kuyt, Fernando Torres in de ploeg, liep zich die avond stuk op de blauwe muur van Everton. Inmiddels had de FA bepaald dat er bij een replay nu direct een winnaar moest worden aangewezen en dus kwam er verlenging. Daarin maakte de jonge Dan Gosling in de 118de minuut de winnende treffer, op aangeven van Andy van der Meijde. Zeer uniek, want Van der Meijde was in vier seizoenen bij Everton goed voor nul doelpunten en één assist in 23 optredens. Zijn hoogtepunt in een Everton-shirt was echter niet live op televisie te zien, want ITV zond op dat moment per ongeluk reclame uit. Na de winnende goal van Gosling schakelde ITV snel weer terug naar Goodison, net op tijd om de feestvierende fans nog in beeld te hebben.

Liverpool - Everton (2-1), 14 April 2012 - de laatste keer in de FA Cup