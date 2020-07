Geen MLS-herstart voor Dallas na 10 coronabesmettingen in selectie

Het seizoen gaat deze week beginnen in toernooivorm in Orlando, na enkele maanden te hebben stilgelegen wegens de uitbraak van het virus. Dallas arriveerde op 27 juni in Disney World in Orlando, waar de wedstrijden worden gespeeld. Afgezien van de spelers heeft ook een lid van de trainersstaf positief getest. Dallas zou donderdag tegen Vancouver Whitecaps spelen.



,,Gezien het hoge aantal besmettingen is Dallas momenteel niet in staat te trainen of te spelen", zei official Don Garber namens de MLS. ,,We hadden daarom geen andere keus." Hij zei dat het beeld bij de overige clubs aanzienlijk beter is. ,,Het gemiddelde aan positieve tests is verder laag.”