Geen plek voor Sneijder bij Nice: 'Hij is niet fit en we spelen een ander systeem'

Trainer Lucien Favre sprak zich vandaag op de persconferentie van OGC Nice duidelijk uit over Sneijder. ,,Sneijder is niet fit. Hij begon pas laat met de voorbereiding. Daarna had hij een blessure. Nu spelen we 4-4-2 en het is voor hem lastig daarin een plek te verwerven. We spelen in een ander systeem.”