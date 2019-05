Geen promotie voor Palermo, maar voor straf terug naar Serie C

Palermo speelde vanaf 2004 in twaalf van de dertien seizoenen in de Serie A. In 2013 degradeerde de club al eens, maar keerde toen binnen een jaar weer terug op het hoogste niveau als kampioen van de Serie B. De degradatie in 2017 had grotere gevolgen voor de club. Vorig seizoen werd Palermo vierde in de Serie B, maar verloor het in de finale van de play-offs van Frosinone. Afgelopen zaterdag eindigde Palermo als derde in de Serie B, maar de Rosanero zullen deze keer niet eens mee mogen doen aan de play-offs om promotie.