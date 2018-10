Geen record lijkt veilig voor Franse tienerster Kylian Mbappé

Op het Stade de France in Parijs hing afgelopen zomer een groot spandoek met de tekst: ’98 was a great year for football. Kylian was born. Natuurlijk was het met een knipoog bedoeld, want dat jaar won ‘Les Bleus’ de wereldtitel. Drie maanden na het meest recente WK en twee maanden voor zijn twintigste verjaardag heeft Kylian Mbappé al heel wat records gebroken. In Frankrijk wordt de tienerster van PSG al getipt als Gouden Bal-winnaar.



Het begon al met zijn eerste doelpunt in de competitie, hij was net zeventien jaar oud en schoot Thierry Henry al uit de boeken als jongste doelpuntenmaker van AS Monaco. Ter vergelijking: Kylian Mbappé (inmiddels 19 jaar oud) heeft inmiddels al negen keer gescoord voor de Franse nationale ploeg. Topscorer aller tijden Henry maakte zijn eerste doelpunt ‘pas’ toen hij 20 jaar oud was, op het WK 1998.



Kylian Mbappé brak afgelopen weekeinde opnieuw een record. De watervlugge aanvaller scoorde vier keer in dertien minuten voor Paris Saint-Germain, dat met 5-0 veel te sterk was voor het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete. Hij werd zo de jongste speler in 45 seizoenen die vier keer scoorde in een Franse competitiewedstrijd.