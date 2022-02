Geen WK in Qatar voor Rusland: alle Russische teams tot nader order verbannen van internationaal voetbal

‘Het voetbal is eensgezind in volledige solidariteit met alle getroffen mensen in Oekraïne. Beide presidenten (van de FIFA en de UEFA, red.) hopen dat de situatie in Oekraïne aanzienlijk en snel zal verbeteren, zodat voetbal weer kan zorgen voor eenheid en vrede onder de mensen’, is te lezen in het statement.

Het gaat om alle Russische voetbalteams en de nationale voetbalploeg. Spartak Moskou werd afgelopen vrijdag tijdens de loting van de Europa League nog gekoppeld aan RB Leipzig, maar zijn uit het toernooi gehaald. Het Spartak van Oranje-international Quincy Promes was de enige Russische ploeg die nog actief was in een Europees clubtoernooi.

Volledig scherm Quincy Promes. © REUTERS

Eerder maakte de FIFA al bekend dat Russische teams de wedstrijden voorlopig op neutraal terrein en achter gesloten deuren moesten afwerken. Bovendien mocht de nationale ploeg niet met de vlag van het land op de borst spelen en zou het volkslied voorafgaand aan de wedstrijd niet klinken. De wereldvoetbalbond kreeg veel kritiek op die te zachte maatregelen. Onder meer Polen, dat in een eerder statement al weigerde tegen Rusland te spelen, gaf aan onder geen beding tegen de Russen te willen aantreden.

De beslissing is een flinke domper voor de nationale voetbalploeg, die daardoor de komende interlandperiode niet in actie kan komen tijdens de play-offs voor deelname aan het WK in Qatar en het eindtoernooi daardoor uit het hoofd moet zetten.

Gazprom

De UEFA heeft bovendien besloten de samenwerking met Gazprom per direct stop te zetten. Het Russische bedrijf was al jarenlang sponsor van de Europese bond en was in die hoedanigheid te zien tijdens wedstrijden in de Champions League. Daarmee volgt de UEFA het voorbeeld van Schalke 04, dat eerder al brak met het energiebedrijf.