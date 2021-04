Geen zesde Champions League op rij voor Lyon, hattrick voor Roord namens Arsenal

De Franse club verloor de thuiswedstrijd in de kwartfinales tegen Paris Saint-Germain met 1-2. Het eerste duel in Parijs was geëindigd in 0-1 voor Lyon. De return was met twee weken uitgesteld na een corona-uitbraak in de selectie van Lyon. De thuisploeg kwam na vier minuten nog op voorsprong via Catarina Macario (in Brazilie geboren international van wereldkampioen VS), maar via Grace Geyoro werd het halverwege de eerste helft weer gelijk. Lyon-captain Wendie Renard maakte na een uur spelen een eigen goal en op basis van uitgoals ging PSG zo door naar de halve finales. Renard speelt sinds 2006 voor Lyon en won sindsdien al veertien landstitels, negen nationale bekers en zeven keer de Champions League: in 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. Renard was vorig jaar in Bilbao nog de matchwinner tegen PSG in de halve finale.



Paris Saint-Germain speelt in de halve finales tegen FC Barcelona Femení, de ploeg van international Lieke Martens. Barcelona heeft in de Spaanse competitie een doelsaldo van 119-4 heeft na 23 zeges in 23 duels. Bayern München, de club van aanvaller Lineth Beerensteyn, neemt het in de andere halve finale op tegen Chelsea.