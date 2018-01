Geheime documenten: ‘Messi verdient bijna 300.000 euro per dag’

Lionel Messi mag al gelden als één van ‘s werelds beste voetballers ooit, maar hij is nu definitief ook de rijkste ooit. Zijn jaarsalaris bij Barcelona bedraagt niet 40 miljoen euro, zoals vaak wordt gedacht, maar meer dan 100 miljoen. Messi verdient om precies te zijn 104.441.346,00 euro bruto per jaar. Dat is omgerekend 286.140,00 euro per dag.

Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten die zijn uitgelekt in de pers. De Franse nieuwssite Mediapart publiceert de onthullingen, in samenwerking met Europese onderzoeksjournalisten die eerder al met de ‘football leaks’ kwamen.

,,Het is de eerste keer ooit in de voetbalgeschiedenis dat een speler een vast inkomen van meer dan 100 miljoen euro per seizoen verdient’’, aldus Mediapart. Messi verdient meer dan twee keer zoveel als topvoetballers als Ronaldo (39,9 miljoen) en Neymar (36,8 miljoen).

Het duizelingwekkende bedrag voor Messi bestaat uit verschillende componenten. Zijn vaste bruto jaarinkomen bij FC Barcelona is 71 miljoen euro, schrijft de Franse onderzoekssite. Daarvan is 85 procent salaris en 15 procent ‘beeldrecht’. Voor de ondertekening van zijn vierjarige contract kreeg Messi een premie van 63,5 miljoen. Nog eens 70 miljoen wordt betaald als ‘loyaliteitsbonus’ als hij vier jaar blijft.

Geheim contract

Mediapart haalt de bedragen uit het geheime contract dat op 30 juni 2017 werd ondertekend door onder meer Messi’s vader Jorge Messi en door zijn ‘agent’ Jorge Horacio. Dat gebeurde op de dag dat Messi zelf in het huwelijk trad met Antonella Roccuzzo, in Argentinië, in aanwezigheid van onder anderen alle spelers van Barcelona en zangeres Shakira.

In het contract is de verbintenis van Messi en FC Barcelona vastgelegd tot juni 2021.

De 104 miljoen is het bruto jaarsalaris. Daar bovenop komen nog bonussen. Als Messi minimaal 60 % van alle wedstrijden meespeelt in een seizoen, wordt er nog eens 1,9 miljoen bijgeschreven op zijn rekening. En als zijn club de Champions League wint, volgt er nog eens 12 miljoen. Daarmee kan het salaris oplopen tot 122 miljoen per jaar.

'Buitenproportioneel'

De Spanjaarden waren zich er bewust van dat het om extravagante bedragen gaat, schrijft Mediapart. ,,De speler moet zich wel realiseren hoe buitenproportioneel zijn salaris is in vergelijking met dat van zijn teamgenoten’’, schrijft één van de onderhandelaars van Barcelona in een vertrouwelijke mail aan vader Messi.

De vader is volgens Mediapart een keiharde onderhandelaar die telkens probeert het onderste uit de kan te halen. Jorge Messi kent geen taboes, bepaalt wat er gebeurt en kent geen grenzen, schrijft de site. Vader Messi’s eigenbelang speelt daarin ook een rol. ,,Barcelona begreep dat, als ze Lionel in huis wilden houden, ze ook en vooral zijn vader moesten verleiden: die heeft recht op een commissie van 5 procent van het salaris van zijn zoon, oftewel zo’n 6 miljoen euro per jaar.’’

Mediapart schrijft dat het ‘ware’ inkomen van Messi overigens nog hoger kan liggen dan de 104 miljoen die in het contract van 30 juni staat. ,,De speler heeft dat contract op zijn trouwdag nog niet zelf getekend’’, schrijft de site. ,,Vader Messi is daarna verder gegaan met onderhandelen. De definitieve contracten, die niet zijn uitgelekt via Football Leaks, werden pas op 25 november (2017) ondertekend. Die waren ongetwijfeld minstens zo voordelig als die van 30 juni.’’