‘Geister-Meister’ Bayern ziet titelfeestje in het water vallen

Geen bierdouches, geen Marienplatz en niet even lekker hossen met een groep spelers. De coronapandemie zorgt ervoor dat de angel uit het titelfeest van Bayern wordt getrokken. Bierdouches zijn uitgesloten vanwege de hygiëneregels, van een huldiging op de Marienplatz is al weken duidelijk dat dat geen optie is in coronatijden én social distancing blijft de norm. Al kan het trainer Hansi Flick niet zoveel schelen dat hij geen glas witbier over zich heen krijgt bij de huldiging. ,,Het klopt inderdaad dat dat van mij niet zo hoeft. Verder maak ik me niet druk om ons titelfeestje. Onze teammanager regelt dat, zij vertelt ons wat we wel en niet mogen doen. Ik ben sowieso niet het type dat twee weken met mijn armen in de lucht ga rondlopen. Als het zo ver is, vieren we het feest met inachtneming van de regels. En dan gaan we weer door.”