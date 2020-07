Geld maakt niet gelukkig: gespendeerde miljoenen op transfermarkt betalen zich nauwelijks uit

PREMIER LEAGUEDat clubs in de Premier League met miljoenen smijten op de transfermarkt, is algemeen bekend. Maar de bestede miljoenen van de afgelopen twee transferwindows zorgden niet altijd voor succes. Clubs die in degradatienood verkeren, zouden gezien hun transfruitgaven in de race moeten zijn voor een Champions League-ticket.

Liverpool bezet met een reuzevoorsprong van twintig punten de koppositie en is met nog zes wedstrijden te spelen al kampioen, maar daar heeft het afgelopen zomer en winter nauwelijks voor hoeven betalen. In de transferwindows tikte Liverpool slechts 10,2 miljoen euro af. Alleen voor Takumi Minamino (RB Salzburg) en Sepp van den Berg (PEC Zwolle) werd betaald. De rest van de succesploeg werd al in andere jaren opgepikt. Qua uitgaven dit seizoen staat Liverpool op de achttiende plaats, terwijl de ploeg van Jürgen Klopp daadwerkelijk lijstaanvoerder is. Wel moet uiteraard gezegd worden dat Liverpool de laatste jaren miljoenen pompte in het samenstellen van een droomelftal, wat nu uiteindelijk de vruchten afwerpt.

Aston Villa presteert juist dramatisch. Gezien de ruim 159 miljoen gespendeerde euro’s op de markt zou Villa de vierde plaats in de Premier League moeten bezetten, een plek die rechtgeeft op een Champions League-ticket. In de werkelijkheid staat de club van Anwar El Ghazi, die voor negen miljoen euro overkwam van Lille, op de achttiende plaats: veertien plekken lager dan op de transferuitgavenranglijst.

Windeieren

Manchester United is de ploeg die het meest met geld smeet. Liefst 214 miljoen euro werd betaald voor aankopen, maar die leggen United voorlopig nog geen windeieren. Met onder meer Harry Maguire (87 miljoen euro), Bruno Fernandes (85 miljoen euro) en Aaron Wan-Bissaka (55 miljoen) in de gelederen staat United vijfde. Ook Arsenal tastte diep in de buidel voor versterkingen: er werd 160,4 miljoen euro overgemaakt naar bankrekeningen van andere ploegen. Het leidde nog niet tot succes, want Arsenal staat op de teleurstellende zevende plaats.

Als wapen tegen het sterke Liverpool, dat als nummer twee vorig seizoen een recordaantal van 97 punten vergaarde, was Manchester City uiterst actief op de transfermarkt. Ruim 160 miljoen euro vloog uit de oneindig gevulde spaarpot van Manchester City. Het doel was prolongatie van de titel, hetgeen niet is gelukt. Ook voormalig PSV-directeur Marcel Brands staat in de top wat betreft uitgaven. Hij versterkte zijn Everton voor 119,9 miljoen euro. Op de reguliere ranglijst staat Everton op de elfde positie.

Volledig scherm Hakim Ziyech eerder dit seizoen tegen zijn nieuwe werkgever. © BSR/SOCCRATES Chelsea mocht vanwege een straf het afgelopen seizoen geen uitgaven doen op de markt, waardoor het met name was aangewezen op de eigen kweek. Met jeugdtalenten als Tammy Abraham en oud-Vitessenaar Mason Mount staat het jonge Chelsea knap vierde. Ondanks het verbod kon Chelsea zich alsnog voor 45 miljoen euro versterken met Mateo Kovacic. De Kroaat werd het seizoen daarvoor al gehuurd van Real Madrid met een optie tot koop, waardoor de transfer van Kovacic buiten de regels viel. Het is overigens niet zo dat Chelsea na de goedkope transferperiodes de komende jaren op dezelfde voet verder wil gaan. Vlak na het verstrijken van het transferverbod werden Hakim Ziyech (Ajax, 45 miljoen) en Timo Werner (RB Leipzig, 53 miljoen) binnengehaald.

Twee ploegen beperkten de uitgaven tot onder de tien miljoen. Norwich City staat al jaren bekend om het gedegen beleid, met nauwelijks peperdure uitgaven. Voor slechts 8,8 miljoen euro probeerde de club een Premier League-waardig elftal samen te stellen, wat hopeloos is mislukt. Norwich is hekkensluiter en stevent af op degradatie naar de Championship. Dat geldt niet voor Crystal Palace, dat zelf maar 7,9 miljoen euro uitgaf. Met een dertiende plaats leveren de Londenaren een knappe prestatie.

Meeste uitgaven in de afgelopen twee transferperiodes (in miljoenen euro's)

1. Manchester United: 214

2. Manchester City: 166,8

3. Arsenal: 160,4

4. Aston Villa: 159,1`

5. Tottenham Hotspur: 148,5

6. Everton: 119,9

7. Wolverhampton Wanderers: 117,8

8. West Ham: 110,2

9. Leicester City: 104,3

10. Brighton: 77

11. Newcastle United: 72,9

12. Sheffield United: 69

13. Southampton: 58,6

14. Bournemouth: 56,5

15. Watford: 48

16. Chelsea: 45

17. Burnley: 19,4

18. Liverpool: 10,2

19. Norwich: 8,8

20. Crystal Palace: 7,9

