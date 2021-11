Gelijkspel in derby van Milaan door penalty Calhanoglu en eigen goal De Vrij

Hakan Çalhanoğlu opende in de elfde minuut al de score voor Inter uit een strafschop, nadat hij zelf onderuit werd gehaald door Milan-middenvelder Franck Kessié. Zes minuten later maakte Stefan de Vrij een eigen goal. In de 27ste minuut keerde AC Milan-doelman doelman Ciprian Tatarusanu een strafschop van Lautaro Martínez, die Çalhanoğlu niet zijn tweede penalty van de avond liet nemen tegen zijn oude club. De Turkse spelmaker maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Milan naar Inter, waar hij de opvolger is geworden van Christian Eriksen. De Deen mag door zijn defibrillator niet uitkomen in de Serie A.



De Vrij speelde de hele wedstrijd bij Inter. Zijn ploeggenoot Denzel Dumfries viel in de 76ste minuut in. Beide verdedigers melden zich morgen in Zeist bij Oranje voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Montenegro (uit) en Noorwegen (thuis), waarin de ploeg van bondscoach Louis van Gaal het ticket voor het WK 2022 in Qatar moet zien veilig te stellen.



AC Milan en Napoli gaan samen aan kop in de Serie A met 32 punten na twaalf wedstrijden. Eerder vanavond speelde Napoli in het eigen Stadio Diego Armando Maradona in Napels met 1-1 gelijk tegen Hellas Verona. Inter, de kampioen van vorig seizoen, volgt op zeven punten van de twee koplopers.