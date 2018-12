Gemakzuchtig Barça zonder moeite langs Villarreal

Kwalificatie EK 2020 Oranje start thuis tegen Wit-Rus­land en Duitsland

21:20 Het Nederlands elftal begint de kwalificatiereeks voor het EK 2020 in twaalf verschillende landen met twee thuiswedstrijden. Op donderdag 21 maart is in eigen land Wit-Rusland de tegenstander, de tweede wedstrijd op zondag 24 maart is thuis tegen Duitsland.