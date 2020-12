Gemotiveerde Messi en Dest helpen Koemans Barça aan eerste uitzege sinds 1 oktober

Tegen Valencia maakte Messi zijn 643ste goal voor Barcelona en daarmee evenaarde hij het wereldrecord van Pelé wat betreft het aantal goals voor één club. Het bleek een bevrijding voor de Argentijnse superster. Messi liet weten dat hij de motivatie weer terug heeft om voor Barcelona door het vuur te gaan. ,,Afgelopen zomer voelde ik me erg slecht. Dat kwam door alles wat daarvoor was gebeurd, door hoe het seizoen eindigde, door de fax. Dat droeg ik allemaal aan het begin van dit seizoen nog met me mee. Maar nu voel ik me weer goed. Ik voel dat ik weer vol overtuiging wil vechten voor alles wat ons te wachten staat. Ik weet dat Barcelona een moeilijke tijd doormaakt, als team en als club, maar ik kijk uit naar de komende periode", zo zei Messi.

Ook op bezoek bij Real Valladolid, waar Koeman een 3-5-2-formatie in petto had met Dest en Jordi Alba al wingbacks, bleek het met de motivatie van Messi wel snor te zitten. Na 21 minuten was de Argentijn direct belangrijk voor Barça. Hij legde de bal precies op het hoofd van Clément Lenglet, die met een stevige kopbal de 0-1 verzorgde. Het bleek de aanzet tot een relatief simpele avond voor de ploeg van Koeman, die niet alleen een basisplaats voor Dest in petto had, maar ook voor Frenkie de Jong.

Een kwartiertje na de 0-1 was het Dest die door Messi diep werd gestuurd. De voormalig vleugelverdediger van Ajax gaf de bal snoeihard voor en daar stond Martin Braithwaite om de bal binnen te tikken voor Barcelona: 0-2.



Het enige wat nog ontbrak aan het duel tussen Real Valladolid en Barcelona was een goal van de zeer ijverige Messi. Uiteindelijk kwam die er na 65 minuten spelen ook. De Jong gaf de bal op Pedri, die op zijn beurt Messi diep stuurde met een handig hakballetje. Het was vervolgens geen probleem voor de Argentijn om de 0-3 tegen de touwen te werken. Daarmee is Messi nu dus in zijn eentje recordhouder met 644 goals voor één club.



Na die 0-3 van Messi werd Barcelona wat slordiger en waren het Philippe Coutinho en Messi die nog dicht bij de 0-4 waren. Beide Zuid-Amerikanen troffen echter de paal. Er kwam zodoende geen verandering meer in de stand.

Koeman en consorten boekten zodoende de eerste uitzege in La Liga sinds 1 oktober. Toen werd met 0-3 gewonnen op bezoek bij Celta de Vigo. Sindsdien werd met 1-0 verloren van Getafe, met 1-1 gelijkgespeeld bij Deportivo Alavés, met 1-0 verloren van Atlético Madrid en met 2-1 verloren van Cádiz. De drie punten zorgen ervoor dat Barça nu vijfde staat met acht punten minder dan koploper Atlético Madrid.

Volledig scherm Lionel Messi viert zijn goal. © AFP

Atlético Madrid

Atlético Madrid won eerder op de avond de lastige uitwedstrijd tegen Real Sociedad. De koploper versloeg de nummer 3 in San Sebastián met 0-2. De treffers vielen na de rust en kwamen op naam van Mario Hermoso en Marco Llorente. Atlético leidt in La Liga met 32 punten uit dertien wedstrijden. Real Madrid volgt met 29 punten uit veertien duels. De titelhouder speelt woensdag thuis tegen Granada. Real Sociedad bleef derde, met 26 punten uit zestien wedstrijden.

Bekijk hieronder de samenvatting van Real Sociedad - Atlético Madrid. Tekst gaat verder onder de video...

Sevilla

Sevilla won ook al eerder op de dinsdag op bezoek bij Valencia. De winnaar van de laatste Europa League sloeg in de slotfase toe: 0-1. Suso maakte in de 81ste minuut het doelpunt. Luuk de Jong was op dat moment al gewisseld. De Oranje-international kreeg een uur speeltijd en ontving kort na rust een gele kaart. Verdediger Karim Rekik bleef op de bank bij Sevilla, dat nu vijfde staat met 23 punten. Valencia, zonder de geblesseerde keeper Jasper Cillessen, heeft 15 punten. Osasuna, dat op de voorlaatste plaats staat, speelde gelijk bij Elche: 2-2.

Bekijk hieronder de samenvatting van Valencia - Sevilla.

