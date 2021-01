Genk onderneemt juridische stappen na doorgaan sneeuwwedstrijd

'ronduit gevaarlijk'Nadat Genk-trainer John van den Brom zaterdag al zijn onvrede had geuit over het doorgaan van het duel met Excelsior Moeskroen, stelt de club een dag later juridische stappen in het vooruitzicht. Beide teams troffen elkaar op een door de sneeuw vrijwel onbespeelbaar veld. Genk verloor met 2-0.

,,Wij zijn als club van mening dat de wedstrijd niet had mogen worden gespeeld. In de gegeven omstandigheden was een normaal verloop onmogelijk en was het ronduit gevaarlijk voor de spelers”, meldt Racing Genk.

De Belgische club vindt ook dat de thuisclub niet voldoende heeft gedaan om het veld bespeelbaar te maken. ,,KRC Genk heeft voor aanvang van de wedstrijd vergeefs bezwaar gemaakt bij de scheidsrechter en neemt daarom nu juridische stappen. Ook willen we het debat op gang brengen om strengere eisen op te leggen aan clubs op het hoogste niveau, zodat vermeden wordt dat wedstrijden gespeeld worden in omstandigheden die normaal voetbal in de weg staan.” Mocht Genk in het gelijk worden gesteld, dan wordt de 2-0 nederlaag waarschijnlijk omgezet in een reglementaire 0-5 zege.

Behalve Genk heeft ook Kortrijk inmiddels een klacht ingediend bij de Belgische voetbalbond KBVB. Die ploeg verloor op besneeuwde ondergrond in Oostende. ,,We moeten niet luisteren naar mensen die beslissen dat we spelen omdat de bal rolt. Die rolt overal hoor, want een bal is rond”, mopperde Van den Brom zaterdag na de nederlaag van zijn club.

Volledig scherm © BELGA