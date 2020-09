Genk onderuit bij Beerschot, ondanks benutte strafschop Dessers

Juve wint ruim bij officieus debuut Pirlo

13 september Trainer Andrea Pirlo heeft zijn officieuze debuut gemaakt bij Juventus. De eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen Novara, dat uitkomt in de Serie C, werd met 5-0 gewonnen. Sterspeler Cristiano Ronaldo opende de score. Verdediger Matthijs de Ligt ontbrak bij Juventus, hij is herstellende van een schouderoperatie.