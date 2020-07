Genk zegt oefenduels af na positieve coronatest

Video Precies 14 jaar geleden: hoe een kopstoot de carrière van Zidane tien minuten eerder beëindigde

12:49 Precies 14 jaar geleden ontstond er kortsluiting in het hoofd van Zinédine Zidane. De captain van het Franse nationale elftal speelde zijn allerlaatste wedstrijd in zijn carrière en beëindigde die met een rode kaart. De kopstoot tegen Marco Materazzi in de WK-finale van 2006 was het laatste wapenfeit van Zidane op een voetbalveld.