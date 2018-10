Genoa ontslaat coach Ballardini en haalt Juric terug

Juric kreeg het elftal medio 2016 voor het eerst onder zijn hoede. In februari 2017 werd de trainer ontslagen, maar na twee maanden mocht hij weer terugkeren. Juric behoedde Genoa voor degradatie. In november vorig jaar moest hij opnieuw weg. Ballardini werd toen weer teruggehaald als nieuwe hoofdcoach. Hij was in 2010-2011 en 2013 ook al in dienst bij Genoa.



De club uit Genua staat in de middenmoot in de Italiaanse Serie A. Van de zeven competitiewedstrijden werden er vier gewonnen, drie duels gingen verloren. Afgelopen weekend verloor de ploeg van Ballardini van Parma (1-3). Met de Poolse spits Krzysztof Piatek beschikt Genoa over de topscorer van de Serie A (negen goals).