Genoa stuurt trainer Juric de laan uit

Everton knokt zich met comeback naar zege op Watford

19:31 Everton heeft na een knappe comeback voor het eerst sinds 23 september weer een overwinning geboekt in de Premier League. Na een 0-2 achterstand werd het op een kolkend Goodison Park nog 3-2 voor The Toffees. In de 100ste minuut miste Watford nog een penalty.