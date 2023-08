‘Georginio Wijnaldum wil van contract af bij Paris Saint-Germain, maar club werkt niet mee’

Onder de nieuwe trainer Luis Enrique behoort Wijnaldum niet tot de selectie van PSG. Hij moet net als enkele andere spelers die mogen vertrekken apart van de groep trainen. Wijnaldum maakte in 2021 de overstap van Liverpool naar Paris Saint-Germain. Met de Engelsen was hij zeer succesvol en won hij de Champions League, wereldbeker, Premier League én Europese Supercup.



Wijnaldum, geboren in Rotterdam, speelde in de jeugdopleiding van Sparta en Feyenoord. Bij laatstgenoemde club debuteerde hij in 2007 in het profvoetbal en won hij in 2008 de KNVB Beker. In 2011 stapte Wijnaldum over van Feyenoord naar PSV. Bij de Eindhovenaren pakte hij drie prijzen: het landskampioenschap (in 2015), de KNVB Beker (2012) en de Johan Cruijff Schaal (2012). Na één seizoen bij Newcastle kwam hij bij Liverpool terecht.