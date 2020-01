Gepasseerde Cillessen ziet Valencia winnen en concurrent uitblinken

In de 28ste minuut zorgde Maxi Gómez met een rake kopbal voor de enige treffer van het duel. Een mooie opsteker voor Valencia, dat nu zeven officiële duels op rij ongeslagen is. Voor Jasper Cillessen is er echter reden tot zorgen. Bijna een maand geleden, op 7 december, moest hij zich met een blessure aan zijn bovenbeen laten vervangen in de stadsderby tegen Levante. Sindsdien staat Jaume Domenech onder de lat. Hij geniet ook de voorkeur van coach Albert Celades nu Cillessen hersteld is, zo bleek vandaag.



De 29-jarige goalie komt uit de regio en is derhalve populair. Zijn optredens zorgen echter voor gemengde gevoelens bij de Valencia-supporters. In het Champions League-duel met Ajax keepte de Spanjaard bijvoorbeeld goed, maar betrouwbaar is Jaume lang niet altijd. Dat bleek ook vanmiddag in Mestalla.



Meer dan eens greep de goalie twijfelachtig in, vooral bij hoge ballen. In de slotfase wist de doelman echter alsnog uit te blinken. In de 78ste minuut plukte Jaume op stijlvolle wijze een kopbal van Charles onder de lat vandaan. Een minuut later redde de goalie Valencia opnieuw knap. Hij leverde daardoor een wezenlijke bijdrage aan de overwinning.



Valencia neemt de zesde plaats in op de ranglijst, Eibar staat zestiende in La Liga. Komende week speelt Valencia in de halve finales van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië tegen Real Madrid.