Gepikeerde Mourinho: De Boer is slechtste trainer uit geschiedenis van Premier League

Raúl García helpt Athletic Bilbao met twee goals aan drie punten

11 maart Raúl García was vanavond de grote uitblinker bij Athletic Bilbao, dat in het eigen San Mamés met 2-0 won van Leganés, de ploeg van Nordin Amrabat. De 31-jarige middenvelder uit Pamplona maakte beide doelpunten voor de nummer twaalf van de Spaanse competitie. De voormalig speler van Atlético Madrid opende na tien minuten de scoren en verdubbelde deze zeven minuten later. Athletic Bilbao moet donderdagavond een 3-1 nederlaag goedmaken tegen Olympique Marseille voor een plek in de kwartfinale van de Europa League.