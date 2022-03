Geplaagde sterren Paris Saint-Germain keihard onderuit op bezoek bij AS Monaco

VideoParis Saint-Germain heeft in Monaco een pijnlijke nederlaag geleden. De steenrijke Franse koploper, die de zieke Lionel Messi moest missen, ging met 3-0 onderuit. Georginio Wijnaldum stond in de basis en werd na 69 minuten spelen gewisseld.

Wissam Ben Yedder was met twee treffers de grote man bij Monaco. De spits werd vijf minuten voor tijd vervangen door Myron Boadu. De eindstand was toen al bereikt. Kevin Volland had tussen de twee treffers van Ben Yedder voor de 2-0 gezorgd.

Ondanks de nederlaag gaat PSG riant aan de leiding in Frankrijk. Monaco is de nummer zeven in de Franse competitie.

Vorige week kregen de spelers van PSG het zwaar te verduren in eigen huis. De uitschakeling in de Champions League viel bepaald niet goed bij de eigen fans, die weinig aandacht hadden voor de 3-0 zege op Bordeaux. De nederlaag in Monaco zal ongetwijfeld voor nog meer kritiek zorgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Kylian Mbappé kwam er met PSG niet aan te pas tegen AS Monaco. © ANP / EPA