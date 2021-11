Gerrard aan de slag bij Aston Villa: Van Bronckhorst opvolger bij Rangers?

Volgens de zaakwaarnemer van Van Bronckhorst is er vooralsnog geen contact geweest. De Rotterdammer speelde tussen 1998 en 2001 voor de Schotse recordkampioen.

Gerrard gaat voor het eerst aan de slag in Engeland, bij Aston Villa, de club van aanvaller Anwar El Ghazi. Aston Villa bivakkeert net boven de degradatiestreep. De 41-jarige Engelsman, voormalig aanvoerder van Liverpool en de nationale ploeg, moet de ontslagen Dean Smith opvolgen.

Gerrard werkte sinds 2018 in Glasgow. Onder zijn leiding werd Rangers afgelopen seizoen voor het eerst in tien jaar weer kampioen van Schotland. De ploeg van Gerrard bleef het hele seizoen ongeslagen. Het contract van de Engelsman liep tot medio 2024.

Gerrard voetbalde vrijwel zijn hele carrière voor Liverpool, waarmee hij in 2005 de Champions League won. De middenvelder sloot zijn loopbaan af bij de Amerikaanse club LA Galaxy en keerde daarna als jeugdtrainer terug bij Liverpool. Gerrard begon in 2018 bij Rangers FC aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Vorig seizoen leidde hij de club uit Glasgow naar de eerste landstitel in tien jaar en de 55e in totaal. De ploeg van Gerrard bleef het hele jaar ongeslagen.

,,Aston Villa is een club met een rijke historie en veel traditie in Engeland”, zegt Gerrard. ,,Ik ben enorm trots dat ik de nieuwe hoofdtrainer wordt van deze club. In mijn gesprekken met het bestuur werd heel duidelijk hoe ambitieus hun plannen zijn. Ik kijk ernaar uit om ze helpen bij het bereiken van hun doelen.” Gerrard debuteert volgende week zaterdag, na de interlandperiode, met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.

Aston Villa eindigde vorig seizoen op de elfde plaats in de Premier League. Anwar El Ghazi speelde toen met tien doelpunten een belangrijke rol in het elftal van Smith. De oud-Ajacied is dit seizoen wat minder prominent aanwezig. In zes duels maakte hij één goal.

Van Bronckhorst behoort tot de favorieten om Gerrard op te volgen. De 106-voudig international van Oranje was van 2015 tot en met 2019 trainer van Feyenoord. Hij leidde zijn club in 2017 naar de eerste landstitel in 18 jaar. Van Bronckhorst ging begin vorig jaar aan de slag bij de Chinese club Guangzhou R&F, maar in december stapte hij op. Hij wilde terug naar zijn familie, die hij als gevolg van de coronacrisis maandenlang niet had kunnen zien.