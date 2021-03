Gerrard en Rangers hebben 55ste landstitel bijna binnen in Schotland

200 zeges onder Guardiola Winst na strafschop­pen de boeken in als gelijkspel? Daar zijn City en Opta het niet over eens

2 maart Enige consternatie deze week in voetbalstatistiekenland. Het grote Manchester City was op hoge poten langs gegaan bij de Engelse tak van statistiekenboer Opta om hun reeks van overwinningen te betwisten. Die reeks van hen is namelijk veel langer, vinden ze bij City. Een stukje over het meest bediscussieerde onderwerp in voetbalstatistiekenland.