Gerrard ziet Aston Villa niet als opstapje: 'Ik hoop dat Klopp contract voor het leven krijgt'

Gerrard voerde aan dat de kans om terug te keren naar de Premier League en dichter bij zijn familie te zijn de redenen waren om de baan bij Villa aan te nemen. Als een opstapje naar een terugkeer naar Liverpool, waar hij 185 keer scoorde in 710 duels, ziet hij zijn nieuwe baan dus niet. ,,Dat is heel oneerlijk”, zei hij. ,,Je zult mij ​​nooit horen zeggen dat Aston Villa een springplank is, daar is deze club veel te groot voor. Ik ben enorm vereerd en trots om in deze functie te zitten. Ik zal me honderd procent inzetten. Ik denk niet dat het verkeerd is om dromen en ambities te hebben", zegt Gerrard, die in de zomer van 2015 naar LA Galaxy vertrok. Klopp werd in oktober 2015 de baas bij Liverpool, waarmee hij de Champions League en de eerste landstitel in dertig jaar veroverde.