Geslepen Ramos bezorgt Ronald Koeman nederlaag in eerste Clásico

ClásicoDe eerste Clásico van Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona is op een teleurstelling uitgelopen. In Camp Nou werd een dubbele actie van de geslepen Sergio Ramos hem fataal.

Door Marijn Abbenhuijs

Een sluwe actie van Sergio Ramos heeft ervoor gezorgd dat Ronald Koeman zijn eerste El Clásico als trainer van FC Barcelona verloren heeft. Een discutabele strafschop, versierd én benut door de geroutineerde verdediger, maakte het verschil voor Real Madrid. In een wedstrijd waarin de ploeg van de Nederlandse trainer lange tijd goed voetbal liet zien en de meeste kansen creëerde.

El Clásico begon vanmiddag wervelend. De ploeg van de Nederlandse trainer ging vanaf de eerste seconde op zoek naar een snelle openingstreffer. Combinerend op de helft van Real Madrid met de vleugelverdedigers (linksback Jordi Alba die terugkeerde na een hamstringblessure en rechtsback Serginho Dest, de oud-Ajacied, die de voorkeur kreeg boven Sergi Roberto) hoog spelend en Lionel Messi als regisseur.

Maar ook Real Madrid was met aanvallende intenties aan de Spaanse topper begonnen. Met veel lopende middenvelders, aasde het op een snelle uitbraak. En daaruit kwam ook de openingstreffer van het duel. In de vijfde minuut was spits Karim Benzema de bal komen halen en bracht een fanatieke loopactie van de middenvelder Federico Valverde de verdediging van FC Barcelona in verlegenheid.

De steekpass waarmee Benzema Valverde allen voor Barcelona-keeper Neto zette, was simpel, waarna de 22-jarige Uruguayaan, vaak juist de meest teruggetrokken middenvelder van de ploeg van Zinédine Zidane, droog in de verre kruising schoot.

Maar zo tekenend voor de intenties van Real Madrid de openingstreffer was, zo karakteristiek voor het spel van de ploeg van Koeman was het snelle antwoord. Messi stuurde Alba met een fraaie steekpass de diepte in. De linksback haalde de achterlijn en trok de bal voor, waarna de 17-jarige Fati goed voor Ramos kwam en binnentikte. Fati werd met die treffer de jongste doelpuntenmaker ooit in El Clasico. Een record dat hij afpakte van Raul.

Volledig scherm FC Barcelona-aanvaller Ansu Fati juicht na zijn treffer tegen Real Madrid. © AP

Op het moment dat de 1-1 viel waren er pas acht minuten gespeeld in Camp Nou. Het was een voorbode voor een sprankelend voetbalgevecht met FC Barcelona als bovenliggende partij. Twee prachtige acties van Messi hadden de ploeg van Koeman een doelpunt en een strafschop op kunnen leveren. Eerst omspeelde de 33-jarige Argentijn Ramos handig, maar werd zijn daaropvolgende schot in de korte hoek gekeerd door Real Madrid-keeper Thibaut Courtois.

Even later moest een nieuwe dribbel van Messi in het strafschopgebied van Real Madrid met een uiterste krachtinspanning worden gestuit door Casemiro. De Braziliaan leek daarbij een overtreding te maken, maar omdat hij ook de bal speelde, gaf scheidsrechter Munuera FC Barcelona geen penalty.

Dat deed hij wel toen Ramos in de tweede helft opzichtig viel toen hij door Barcelona-verdediger Clement Lenglet aan zijn shirt werd getrokken. Nadat Munuera op aangeven van de VAR het incident zelf was gaan bekijken, wees hij naar de stip. Ramos nam de strafschop zelf en benutte het buitenkansje. Het was zijn 23ste benutte strafschop op een rij.

In het vervolg ging FC Barcelona aanvallender spelen, maar creëerde het geen grote kansen meer. In de tegenstoot maakte Luca Modric er nog 1-3 van.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.