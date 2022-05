Getafe en Barcelona nemen genoegen met doelpuntloos duel, Memphis geblesseerd naar de kant

Feest op de tribunes bij de supporters van Getafe na het laatste fluitsignaal, want zij weten dat hun club volgend seizoen opnieuw in La Liga actief zal zijn. De spelers en supporters van FC Barcelona zullen dit duel waarschijnlijk morgenochtend al vergeten zijn, al werd de tweede plek achter kampioen Real Madrid wel definitief veiliggesteld door de ploeg van Xavi. Dat was echter ook het geval geweest met een nederlaag, want nummer drie Atlético Madrid en nummer vier Sevilla speelden in het Wanda Metropolitano in de Spaanse hoofdstad met 1-1 gelijk.