Getafe stunt tegen Real Madrid dankzij voormalig FC Twente-spits: ‘We waren nog op vakantie’

Na geklungel van de Braziliaanse verdediger Éder Militão onderschepte Enes Ünal de bal, waarna de Turkse spits raak schoot onder doelman Thibaut Courtois door: 1-0. Real Madrid had daarna nog ruim tachtig minuten om terug in de wedstrijd te komen, maar slaagde er niet in het geslepen en fel verdedigende Getafe kapot te spelen. Ondanks een kansenverhouding van 6-14 en liefst 75 procent balbezit, bleef het bij 1-0 in het arbeidersplaatsje ten zuiden van Madrid. Courtois testte woensdag nog positief op het coronavirus, maar mocht toch spelen. Vinícius Júnior ontbrak na een positieve test nog wel bij De Koninklijke, waar net als bij FC Barcelona en Atlético Madrid veel besmettingen waren na de kerstdagen.



,,We hebben nog een dag langer vakantie gevierd”, zei Ancelotti over de valse start van 2022. ,,Het team leek niet op de ploeg die eind vorig jaar speelde. Er was minder inzet en minder concentratie. We verloren te veel ballen en te veel duels. Veel meer valt er niet over te zeggen. We kijken liever vooruit.”