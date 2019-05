‘Gewelddadige’ Ibrahimovic krijgt twee duels schorsing

Zlatan speelde vorige week zaterdag met LA Galaxy tegen New York City FC (2-0 winst voor New York City FC). In de slotfase ging de Zweed over de schreef. Hij greep keeper Sean Johnson bij de keel en ze belandden samen in een worstelpartij. De Major League Soccer maakt vandaag bekend dat Ibrahimovic twee duels schorsing heeft gekregen voor het vergrijp wegens ‘gewelddadig gedrag'.



,,Zlatan is een geweldige speler, hij weet wat hij doet. Hij is slim en je weet dat dit deel uitmaakt van zijn spel", zei Johnsen vorige week na de wedstrijd. ,,Ik zou ook gefrustreerd zijn als ik hem was. Ik kan hem dit niet kwalijk nemen", aldus de doelman van New York City FC.



Ibrahimovic kwam eerder al in opspraak toen hij tegenstander Nedum Onuoha kleineerde. Nadat de Zweed de winnende treffer maakte, richtte hij zich tot de verdediger, schreeuwend en scheldend. ,,Na een uur zei hij mij kapot te willen maken en pijn te willen doen”, zei Onuoha na afloop. De reactie van Zlatan was toen: ,,What happens on the field, stays on the field. Ik heb dit nodig om, omdat het anders te makkelijk wordt. Als ik mijzelf opwind, dan voel ik mij goed", zei Ibrahimovic .