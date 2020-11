Geweldig debuut PSV’er Ledezma bij 'Team USA': twee assists in een kwartier op Telstar-spits

video Lewandow­ski: Italië was ons tactisch op alle vlakken de baas

10:48 Het zelfvertrouwen bij de Poolse voetballers is in aanloop naar de thuiswedstrijd van woensdag tegen Nederland flink afgenomen. Vorige maand hield het elftal van bondscoach Jerzy Brzeczek Italië nog op 0-0. Zondag had Polen in Reggio Emilia weinig in te brengen: 2-0.