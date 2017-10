Ghana dient protest in tegen 'dwalende' arbiter

Marokko doet goede zaken met overwinning op Gabon

7 oktober Marokko blijft volop in de race om zich te plaatsen voor het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Het Marokkaanse elftal versloeg Gabon in Casablanca met 3-0 en nam de leiding in groep C over van Ivoorkust, dat één punt minder heeft.