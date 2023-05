Gigantisch volksfeest barst los na eerste landstitel voor Napoli in 33 jaar: ‘De fans hebben zo lang moeten wachten’

Met videoNapoli is voor de derde keer kampioen van Italië geworden. Na de landstitels in 1987 en 1990 met Diego Maradona werd de ploeg van Luciano Spalletti dit seizoen kampioen aan de hand van sterspelers Khvicha Kvaratskhelia en Victor Osimhen. De Nigeriaanse spits maakte vanavond zijn 22ste goal in de Serie A en die 1-1 tegen Udinese zal voor een dagenlang volksfeest in Napels gaan zorgen.

12.058 dagen later is het dan eindelijk zover, Napoli is weer kampioen van Italië. Napoli staat al sinds 3 september onafgebroken en zeer overtuigend aan kop in de Serie A, de afgelopen maanden zelfs met een voorsprong van zo'n twintig punten. Afgelopen zondag kon de ploeg van Luciano Spalletti daarom al kampioen worden in speelronde 32, maar de thuiswedstrijd tegen Salernitana eindigde in 1-1 door een late goal van Boulaye Dia.



Vanavond had Napoli genoeg aan een gelijkspel om de titel alsnog binnen te halen, maar opnieuw was er sprake van kampioensstress. Udinese, de nummer dertien van de Serie A, kwam na dertien minuten op voorsprong door een fraai doelpunt van Sandi Lovric. Even leek het feest opnieuw uitgesteld te moeten gaan worden, nu tot zondagavond tegen Fiorentina.

Zeven minuten na rust was daar echter Victor Osimhen, de Nigeriaanse spits die met zijn 22ste doelpunt van het seizoen voor de 1-1 zorgde. Het betekende niet alleen feest in de Dacia Arena in Udine, waar ruim de helft van de 25.000 stoeltjes bezet was door supporters van Napoli. Ook 750 kilometer zuidelijker in Napels ging het vanaf dat moment helemaal los. In het Stadio Diego Armando Maradona waren 60.000 toeschouwers aanwezig om de kampioenswedstrijd te bekijken op grote schermen rond het veld.

Diep in moeras na vertrek Maradona

Zo komt 4 mei 2023 in Udine in een rijtje met 10 mei 1987 in Napels (1-1 tegen Fiorentina) en 22 april 1990 in Bologna (2-4 tegen Bologna) als de data en plekken waar Napoli kampioen van de Serie A is geworden. Napoli zakte na het vertrek van clubicoon Diego Maradona in 1991 diep weg, zelfs tot aan de Serie C van 2004 tot 2006. Daarna krabbelde de club onder leiding van voorzitter Aurelio De Laurentiis langzaam op uit het moeras en na vier tweede plaatsen slaagde Napoli er dit seizoen eindelijk weer eens in om kampioen te worden.



,,Toen ik in 2004 begon als voorzitter zei ik dat het tien jaar zou duren voor we weer Europa in zouden gaan, en dan tien jaar voor we de titel zouden pakken", zei De Laurentiis. ,,Beide beloftes zijn hierbij ingelost. Maar laat een ding duidelijk zijn, dit is niet het eindpunt, dit is het begin. We willen de komende jaren nog veel vaker kampioen worden, want dit smaakt zeker naar meer. Ik dank vooral de fans voor hun ongekende steun. We hebben het samen gedaan.”

Twee speelronde niet aan kop

Napoli stond slechts twee speelronden niet bovenaan dit seizoen, de derde en vierde speelronde. Van de 33 competitieduels zijn nu 25 wedstrijden gewonnen, slechts drie keer werd een wedstrijd verloren. Ook in de Champions League maakte Napoli grote indruk met in de poulefase zeges op Ajax, Liverpool en Rangers en daarna in de achtste finales tegen Eintracht Frankfurt. Daarna leek de route naar de finale open te liggen met een kwartfinale tegen AC Milan en een halve finale tegen Benfica of Inter, maar Napoli strandde onverwachts tegen Milan dat volgende week de stadsderby tegen Inter mag gaan spelen voor een plek in de Champions League-finale.

De teleurstelling was een paar dagen groot in Napels, maar al snel ging de blik bij spelers en supporters op het definitief binnenhalen van de derde landstitel in de clubhistorie. De spanning zorgde ervoor dat het de laatste niet meer zo swingend was als de afgelopen maanden, maar nu kan het feest losbarsten in Napels. Een feest dat waarschijnlijk weken, zo niet maanden, zal gaan duren.

,,Het is ongelooflijk”, zei Victor Osimhen, de pas 24-jarige spits uit Nigeria die met zijn doelpunt de titel binnenhaalde en als topscorer de boeken in zal gaan als belangrijkste speler in het kampioensteam. ,,Wat een geweldig gevoel is dit. We hebben het kampioenschap teruggebracht naar de fans in Napels, dat is iets wat wij nooit zullen vergeten. Ze hebben hier zo lang op moeten wachten. Dit succes zit voor altijd in ons hart.”

