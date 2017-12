Giggs wil bondscoach van Wales worden

Zenga moet Crotone redden

8 december Crotone heeft Walter Zenga aangesteld als hoofdcoach. De oud-doelman is de opvolger van Davide Nicola, die woensdag terugtrad wegens de slechte resultaten. Voor de 57-jarige Zenga is Crotone de vierde club in de Serie A. Eerder was de oud-international actief bij Catania (2008-2009), Palermo (2009-2010) en Sampdoria (2015).