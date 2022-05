Giorgio Chiellini krijgt groots afscheid bij Juventus en geeft het stokje over aan Matthijs de Ligt

Enkele dagen nadat hij zijn afscheid bij Juventus had aangekondigd, kreeg de geroutineerde verdediger Giorgio Chiellini (37) in zijn laatste thuiswedstrijd voor de club tegen Lazio (2-2) na 17 minuten een publiekswissel.

Chiellini kreeg een daverende ovatie van medespelers en toeschouwers voordat hij zijn plek afstond aan Matthijs de Ligt, die - hoewel de Nederlander al volop wedstrijden voor Juventus heeft gespeeld - in zekere zin als definitieve opvolger kan worden gezien van de 37-jarige Italiaan. In Turijn hoopt men dat de Oranje-international uit zal groeien tot dé leider van het elftal in de komende jaren.

Chiellini speelt sinds 2005 voor Juventus, waarmee hij negen keer kampioen werd. Tevens won hij vijf keer de beker. Twee keer verloor hij de finale van de Champions League, in 2015 en 2017. Vorig jaar werd hij met Italië nog Europees kampioen.

Quote Ik kan nog steeds mee op hoog niveau, maar ik maak nu plaats voor jonge spelers. Juventus moet opnieuw beginnen. Giorgio Chiellini

Of hij zijn loopbaan bij een andere club voortzet is nog onduidelijk. Chiellini heeft naar verluidt een aanbieding op zak uit de Amerikaanse competitie MLS, maar overweegt ook om te stoppen.

,,Ik debuteerde tegen Messina, toen ik inviel voor Pavel Nedved”, zei de verdediger over zijn eerste wedstrijd voor Juventus, in 2005. ,,Dat was het begin van een lang verhaal, dat me tot hier heeft gebracht. Ik vertrek met vreugde, ik heb er vrede mee. Dit is niet een beslissing die ik in een paar dagen heb gemaakt, daar zijn maanden overheen gegaan. Ik kan nog steeds mee op hoog niveau, maar ik maak nu plaats voor jonge spelers. Juventus moet opnieuw beginnen, het is tijd voor de jongelingen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ik ga nu met mijn familie een beslissing nemen over mijn toekomst.”

Chiellini startte tegen Lazio in de basis, maar kreeg al na 17 minuten een publiekswissel. Het was een verwijzing naar het aantal jaar dat hij voor Juventus heeft gespeeld. Chiellini werd afgelost door Matthijs de Ligt. Na de wedstrijd kwam Chiellini met zijn twee dochters nog even het veld op om afscheid te nemen van de supporters. De voetballers en voetbalsters van Juventus vormden een erehaag voor de aanvoerder.

Dyballa

Het publiek nam ook afscheid van Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller vertrekt transfervrij uit Turijn. De 28-jarige Dybala, die zeven jaar voor ‘Juve’ speelde, hield het niet droog. Terwijl Chiellini lachend over het veld liep met één van zijn dochters op zijn nek, werd de huilende Argentijn getroost door ploeggenoten.

De publiekswissel van Chiellini kwam na de 1-0 van Dusan Vlahovic. Bij rust stond het zelfs 2-0 voor Juventus na een doelpunt van Alvaro Morata. Het duel ging voor Juventus nergens meer om. De Oude Dame was al zeker van de vierde plek in de Serie A. Juventus gaf de 2-0 voorsprong overigens nog wel weg in de tweede helft. Vlak na rust maakte Alex Sandro een eigen goal, waarna in de 96ste minuut ook nog de 2-2 viel via Sergej Milinkovic-Savid.

