Giovanni van Bronckhorst na zesde nederlaag: ‘Dit niveau momenteel te hoog voor ons’

De vreugde was groot bij Rangers toen het in de voorrondes PSV uitschakelde en zich voor het eerst in meer dan tien jaar weer eens verzekerde van de groepsfase van de Champions League. Zes nederlagen en een negatief record later is voor de Schotten duidelijk dat de clubs in deze competitie een maatje te groot zijn, zo beaamde ook trainer Giovanni van Bronckhorst na de 1-3 tegen Ajax .

,,Het is zuur dat je vandaag verliest en een slecht seizoen in de Champions League zo afsluit", zegt Van Bronckhorst voor de camera van RTL7. ,,Je ziet eigenlijk in alle wedstrijden die we gespeeld hebben, dat het niveauverschil er duidelijk is. We beginnen tegen Ajax niet goed, terwijl je de druk juist op de ketel wilt houden. Op een aantal momenten lukte dat niet, waardoor we naar achter werden gedrukt. Een snelle tegengoal in een thuiswedstrijd is dan ook niet fijn.”

Of Van Bronckhorst het idee had dat er meer te halen viel in de thuiswedstrijd tegen Ajax? ,,Alleen in het laatste kwartier. Hun derde goal wordt afgekeurd, wij krijgen een grote kans en vanuit een penalty maak je 1-2. Dan denk je dat een punt er misschien in zit, maar we verliezen weer slordig de bal en een paar seconden later ligt hij in de goal", aldus de Nederlandse oefenmeester. ,,Het is nooit lekker als je wedstrijden verliest. Maar je moet wel de knop weer omzetten, want we spelen zondag weer.”

Bekijk de samenvatting van Rangers- Ajax

Met nul punten en een negatief doelsaldo van -20, is Rangers officieel de slechtst presterende ploeg in de geschiedenis van de Champions League. Doet dat negatieve record wat met Van Bronckhorst? ,,Je maakt beide pieken en dalen mee bij de club", doelt hij op de manier waarop zijn team zich ten koste van PSV plaatste voor de groepsfase. ,,Je moet heel reëel zijn door te zeggen dat dit niveau op dit moment te hoog voor ons is", aldus de voormalig Oranje-international, die niet denkt dat hij moet vrezen voor zijn baan in Glasgow. ,,Natuurlijk is het heel teleurstellend, maar vanuit de club zelf is het rustig. Ik heb de steun en we gaan nu gewoon weer door.”

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.